НБУ определил курс гривни на следующую неделю

Нацбанк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 30 июня на уровне 26,69.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,95 гривни (на 26 июня - 29,91 гривни).

Напомним:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 26 июня на уровне 26,70 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,91 гривни (на 25 июня - 30,07 гривни).

26 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,72 - 26,74 гривни за доллар.

26 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,69 - 26,71 гривни за доллар.

25 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,72 - 26,74 гривни за доллар.

Экономическая правда