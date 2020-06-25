Межбанк: гривня укрепилась к евро и ослабла к доллару

25 июня котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,72 - 26,74 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,72 - 26,74 гривни;

Евро - 29,97 - 29,99 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,59 - 26,79 гривни. Евро покупают по 29,68 гривни, продают по 30,10 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,68 - 26,83 гривни, евро - 29,83 - 29,91 гривни.

Напомним:

25 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,71 гривни за доллар. Евро - 30,03 - 30,04 гривни;

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 25 июня на уровне 26,65 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,07 гривни (на 24 июня - 30,12 гривни)

Экономическая правда