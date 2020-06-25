Межбанк: гривня укрепилась к евро и ослабла к доллару
25 июня котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,72 - 26,74 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,72 - 26,74 гривни;
Евро - 29,97 - 29,99 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,59 - 26,79 гривни. Евро покупают по 29,68 гривни, продают по 30,10 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,68 - 26,83 гривни, евро - 29,83 - 29,91 гривни.
Напомним:
25 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,71 гривни за доллар. Евро - 30,03 - 30,04 гривни;
Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 25 июня на уровне 26,65 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,07 гривни (на 24 июня - 30,12 гривни)
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua