После расследований журналистов в Раде инициировали аудит "Центрэнерго"

После публикации журналистских расследований программы "Схемы" и программы "Наші гроші" о возможных махинациях на предприятии "Центрэнерго" глава энергетического комитета ВР Андрей Герус обратился в Кабмин и Фонд госимущества с требованием провести аудит на предприятии.

Об этом сообщают "Схемы".

"По данным СМИ (соответствующие сведения были распространены в материале Радио Свобода, а также в программе "Наші гроші" с Денисом Бигусом) в течение длительного времени на ПАО "Центрэнерго" могли иметь место коррупционные схемы", - говорится в обращении Геруса.

"С целью полного расследования возможных злоупотреблений на публичном акционерном обществе "Центрэнерго" и привлечения виновных лиц к ответственности прошу провести аудит деятельности ПАО "Центрэнерго" за 2019 год", - подчеркнул он.

16 июня премьер Денис Шмыгаль дал поручение главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко, министру финансов Сергею Марченко и заместителю Госсекретаря Кабмина Геннадий Плису рассмотреть обращение Андрея Геруса.

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Напомним:

Согласно финансовым результатам "Центрэнерго" в 2019 году, госкомпания получила прямой ущерб в 1,98 миллиарда гривен.

29 мая Фонд госимущества вернул "Центрэнерго" под контроль государства - наблюдательный совет "Центрэнерго" назначил и.о. гендиректора компании Александра Корчинского.

Президент Владимир Зеленский заявил, что все нестратегические предприятия будут готовиться к приватизации, в частности "Центрэнерго", приватизация будет проводиться после ситуации с COVID-19.

Фирмы, связанные с Игорем Коломойским, за полгода заработали более 4 миллиардов гривень на продаже угля и газа государственной компании "Центрэнерго", продавая сырье по ценам, иногда выше рыночных.