Гривня на закрытии межбанка укрепилась

26 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,69 - 26,71 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,69 - 26,71 гривни;

Евро - 29,91 - 29,94 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,59 - 26,80 гривни. Евро покупают по 29,63 гривни, продают по 30,04 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,65 - 26,73 гривни, евро - 29,78 - 29,86 гривни.

Напомним:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 26 июня на уровне 26,70 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,91 гривни (на 25 июня - 30,07 гривни).

26 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,72 - 26,74 гривни за доллар.

25 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,72 - 26,74 гривни за доллар.

Экономическая правда