"Минус 10 тонн пластика ежемесячно": украинский МакДональдз отказался от пластиковых стаканов

МакДональдз в Украине полностью перешел из пластиковых стаканов на бумажные, произведенных из целлюлозы с сертифицированного сырья PEFC.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Участие в Программе одобрения сертификации лесов - Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) - означает, что заготовка не угрожает биоразнообразию, не снижает производительности и экологической функции лесов", - отметили в компании.

До сих пор в McDonald's подавали горячие напитки в бумажных стаканах, а шейки, лимонады и другие холодные напитки - в пластиковых. Теперь бумажная посуда будет использоваться и для всех холодных напитков. Такой шаг позволит уменьшить потребление пластика на 10 тонн ежемесячно.

Отмечается, что к 2025 году сеть должна полностью перейти на производство всей упаковки с сертифицированного сырья, а также сырья, при данной для повторного использования.

Кроме этого, все упаковки из учреждений должно идти на повторную переработку.

Напомним:

24 июня, после соответствующего решения Кабмина по поводу заведений питания, рестораны МакДональдз в Киеве открылись для посетителей.

Закрытыми для посетителей остаются залы ресторанов в городах Ровно, Житомир, Львов и в Львовской области.

Читайте также: Сколько картошки фри съедают украинцы, и почему ее привозят из Польши: интервью с гендиректором Макдональдс в Украине

Экономическая правда