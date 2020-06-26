Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

26 июня котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:20 установились на уровне 26,68 - 26,70 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,68 - 26,70 гривни;

Евро - 29,95 - 29,97 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,60 - 26,80 гривни. Евро покупают по 29,63 гривни, продают по 30,04 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,65 - 26,72 гривни, евро - 29,36 - 29,87 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: 26,65 - 26,71 гривни, евро - 29,79 - 29,88 гривни.

Напомним:

Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 26 июня на уровне 26,70 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,91 гривни (на 25 июня - 30,07 гривни).

25 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,72 - 26,74 гривни за доллар.

Экономическая правда