Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
26 июня котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:20 установились на уровне 26,68 - 26,70 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 13:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,68 - 26,70 гривни;
Евро - 29,95 - 29,97 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,60 - 26,80 гривни. Евро покупают по 29,63 гривни, продают по 30,04 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,65 - 26,72 гривни, евро - 29,36 - 29,87 гривни.
Средний курс в обменниках Украины: 26,65 - 26,71 гривни, евро - 29,79 - 29,88 гривни.
Напомним:
Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 26 июня на уровне 26,70 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,91 гривни (на 25 июня - 30,07 гривни).
25 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,72 - 26,74 гривни за доллар.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua