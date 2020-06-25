Курс гривни к доллару ослабляется второй день подряд
Четверг, 25 июня 2020, 19:45
Нацбанк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 26 июня на уровне 26,70 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,91 гривни (на 25 июня - 30,07 гривни).
Напоминаем:
25 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,71 гривни за доллар.
25 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,72 - 26,74 гривни за доллар.
Экономическая правда
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