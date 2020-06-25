"4 месяца безрезультатных переговоров с Минздравом": производители средств защиты хотят встречи с премьером

Ассоциация "Укрлегпром" обратилась к премьер-министру Дениса Шмыгалю о необходимости обеспечения механизма поставки отечественных средств индивидуальной защиты (СИЗ) для противодействия Covid-19 и защиты медиков.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации.

"Несмотря на существенные успехи украинских предприятий в разработке и изготовлении новых защитных материалов и изделий, а также на большой спрос других стран на СИЗ made in Ukraine, преимущество правительства, традиционно, была предоставлена ввозу импорта, да еще и с одновременным запретом экспорта аналогичных товаров . То есть, отрасль сознательно уничтожается", - говорится в сообщении.

Сообщается, что за 4 месяца переговоров не удалось прийти к реальным действиям и шагам: МОЗ не разработало реальную номенклатуру потребностей в средствах индивидуальной защиты различных уровней и ТУ, отсутствуют испытательные лаборатории (но импорт можно реализовывать без испытаний), пошлина на ввоз 2-х кодов сырья для СИЗ не отменен (но до сих пор действуют временно введены льготы на импорт готовых СИЗ).

Ассоциация отмечает, что 25 мая руководитель Офиса Президента Андрей Ермак поднял вопрос формирования госрезерва, в том числе - и средств индивидуальной защиты. Запас должен быть рассчитан не менее чем на трехмесячные необходимости.

"Согласно обнародованным данным, месячная потребность составляет более 4,3 млн.штук защитной одежды только для медицинской сферы. Это значительный объем для загрузки производственных мощностей и людских ресурсов в реальном секторе", - отмечают в "Укрлегпроме".

Также "Укрлегпром" заявляет, что Минэкономики вместе с Минздравом должны четко определить номенклатуру защитной одежды с различными степенями защиты в соответствии с требованиями безопасности уровней работников в различных условиях, - из которых должен быть сформирован госрезерв.

Напомним:

18 мая через месяц после заключенного соглашения Министерство здравоохранения перечислило 17,4 миллиона гривен частной фирме "Меддив" за костюмы биозащиты, которые на 40% дороже, чем костюмы, которые государственное предприятие "Медицинские закупки" пыталось закупить у украинского производителя.

Экономическая правда