Минздрав оплатил первые миллионы за китайские костюмы, которые на 40% дороже украинских

18 мая через месяц после заключенного соглашения Министерство здравоохранения перечислило 17,4 миллиона гривен частной фирме "Меддив" за костюмы биозащиты, которые на 40% дороже, чем костюмы, которые государственное предприятие "Медицинские закупки" пыталось закупить у украинского производителя.

Об этом сообщает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на портал использования публичных финансов.

В течение двух месяцев выполнение данного соглашения сопровождается публичными скандалами.

Договор о поставках костюмов с ООО "Меддив" был заключен без конкурсных торгов еще 17 апреля на общую сумму 34,8 млн грн, согласно которому частная фирма должна была до 1 июня поставить 71,3 тыс костюмов для украинских больниц.

Стоимость одного костюма составляет 488 грн.

Однако, поставки товара постоянно переносились. И только 17 мая пресс-служба Минздрава сообщила, что в Украину прибыла первая партия костюмов из Китая.

Напомним, впервые о закупке 90 тыс аналогичных костюмов у украинского производителя объявило государственное предприятие Министерства здравоохранения "Медицинские закупки" еще 14 апреля на сумму 22,05 млн грн, то есть по 245 грн за костюм, что на 40% дешевле предложения ООО "Меддив".

Однако, Минздрав отменил тендер собственного предприятия и изменил требования к костюмам, из-за чего украинский производитель уже не смог претендовать на сделку.

В дальнейшем представители ГП обвинили Минздрав в давлении с целью лоббирования конкретного поставщика. А минздрав обвинил госпредприятие в организации закупок костюмов, которые якобы не соответствуют медицинским потребностям.

Экономическая правда