Кабмин выделил 754 миллиона для восстановления западных областей после наводнений

Кабинет министров выделил 754 миллиона гривен из резервного фонда для оказания помощи населению Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Львовской областей и восстановления их после наводнений.

Источник: заседание Кабмина

Детали: Правительство поддержало предложение, озвученное министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорем Петрашко.

Ивано-Франковской области выделяют 480 млн грн.

Черновицкой – 30 млн грн.

Закарпатью – 30 млн грн.

Львовщине – 10 млн грн.

Госводагентству предусмотрено 92 млн грн, Гослесагентству – 30 млн грн на работы в этих областях.

Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил по тем же мотивам выделить 82 млн грн МВД: из них 41 млн на ГСЧС, 22 млн – на Национальную гвардию, 19 млн – на Нацполицию для ликвидации стихии в 5 областях: Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Закарпатской.

Кабинет министров поддержал эти предложения.

Вместе все озвученные расходы составят 754 млн грн.

Украинская правда