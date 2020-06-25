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УЗ возобновила продажу билетов в Славянск

Четверг, 25 июня 2020, 11:21
 

"Укрзализныця" возобновила продажу билетов в Славянск и остановку поездов в связи со смягчением карантинных мероприятий в городе.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В частности, возобновили остановку на станции Славянск поездов дальнего следования №1/2 Ивано-Франковск - Константиновка, №712/711 Киев - Константиновка и №126/125 Киев - Константиновка.

Также возобновили остановку в Славянске пригородные поезда:

  • №6018 Фенольная - Лиман,
  • №6225 Святогорск - Краматорск,
  • №6002 Славянск - Святогорск,
  • № 6208 Славянск - Курдюмовка,
  • №6231 Святогорск -Скотувата,
  • №6244 Скотувата - Близнюки,
  • №6251 Близнюки - Скотувата,
  • №6072 Скотувата - Славянск,
  • №6004 Константиновка - Святогорск,
  • №6249 Лиман - Фенольная,
  • №6219 Лиман - Близнюки.

Напомним:

С 26 июня во Львов начнут курсировать 4 пассажирских поезда. Ранее поезда курсировали через Львов без остановки для высадки и посадки пассажиров.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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