УЗ возобновила продажу билетов в Славянск
Четверг, 25 июня 2020, 11:21
"Укрзализныця" возобновила продажу билетов в Славянск и остановку поездов в связи со смягчением карантинных мероприятий в городе.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
В частности, возобновили остановку на станции Славянск поездов дальнего следования №1/2 Ивано-Франковск - Константиновка, №712/711 Киев - Константиновка и №126/125 Киев - Константиновка.
Также возобновили остановку в Славянске пригородные поезда:
- №6018 Фенольная - Лиман,
- №6225 Святогорск - Краматорск,
- №6002 Славянск - Святогорск,
- № 6208 Славянск - Курдюмовка,
- №6231 Святогорск -Скотувата,
- №6244 Скотувата - Близнюки,
- №6251 Близнюки - Скотувата,
- №6072 Скотувата - Славянск,
- №6004 Константиновка - Святогорск,
- №6249 Лиман - Фенольная,
- №6219 Лиман - Близнюки.
Напомним:
С 26 июня во Львов начнут курсировать 4 пассажирских поезда. Ранее поезда курсировали через Львов без остановки для высадки и посадки пассажиров.
Экономическая правда
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