Паводки на Прикарпатье: УЗ отменила семь пригородных поездов
"Укрзализныця" отменила курсирование 7 пригородных поездов на отдельных направлениях на Прикарпатье в связи с масштабными паводками.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
В частности, с 24 июня не будут курсировать 4 пригородные поезда: Коломыя - Снятын, Снятын - Коломыя, Ворохта - Ивано-Франковск и Ивано-Франковск - Ворохта.
Также с 25 июня Укрзализныця отменила курсирование 3 поездов: Снятын - Коломыя, Коломыя - Снятын, Ворохта - Ивано-Франковск.
Напомним:
В связи с наводнением в западных областях Украины в ближайшие дни возможны задержки с доставкой "Укрпочтой" посылок, писем и пенсии.
В среду Шмыгаль, облетая Западную Украину, заявил, что нынешний потоп превышает масштабы стихийного бедствия 2008 года.
Непогода уже нанесла Закарпатской области ущерб на 125 млн гривен.
Экономическая правда
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