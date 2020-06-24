Повені на Заході України: "Укрпошта" попередила про затримки із доставкою листів і пенсій

У зв'язку із повінню у західних областях України у найближчі дні можливі затримки з доставкою "Укрпоштою" посилок, листів та пенсії.

Про це повідомив у Facebook гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Ми робимо все, щоб вчасно доставити листи, посилки і звичайно пенсії, при цьому не ставлячи під загрозу життя наших співробітників.

Сьогодні і в найближчі дні, в зв'язку з повінню, можливі затримки з доставкою в окремі райони Закарпатської, Івано - Франківської, Чернівецької та, якщо рівень води підвищиться, Львівської області. Там уже часто, на жаль, просто немає доріг, якими їх можна доставити", - написав він.

За його словами, "Укрпошта", робить усе можливе, щоб, як тільки буде можливість, відновити стандартну роботу.

"Ми також забезпечуємо співробітників спецодягом, щоб вони могли надавати Вам послуги там, де це тільки можливо вже сьогодні", - додав Смілянський.

Нагадаємо:

У середу Шмигаль, облітаючи Західну Україну заявив, що цьогорічний потоп перевищує масштаби стихійного лиха 2008 року.

Негода вже завдала Закарпатській області збитків на 125 мільйонів гривень.

Економічна правда