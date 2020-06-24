Суд может заставить украинцев вернуть Фонду гарантирования вкладов 100 миллиардов

Ретроспективное признание неконституционным закона о гарантировании вкладов физических лиц может привести к признанию деятельности Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) незаконной, последствия чего будут разрушительными и для финансовой системы в целом,

Об этом заявила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова передает Интерфакс-Украина.

"Если это решение будет иметь ретроспективное действие (…), это приведет фактически к тому, что деятельность Фонда за все время его существования будет признана незаконной. А это значит, что все взносы, которые выплачивали коммерческие банки за время существования Фонда, нужно будет вернуть банкам. (…) А 2 млн вкладчиков, которые получили от фонда около 100 млрд грн, вынуждены будут вернуть эти средства в ФГВФЛ",-- сказала она на презентации Отчета о финансовой стабильности в среду.

Рожкова добавила, что это может привести к тому, что все решения относительно ликвидации банков, создания переходных банков, касательно продажи активов с балансов неплатежеспособных банков нужно будет признать незаконными и вернуть их в то состояние в котором они были на момент когда попали в ФГВЛФ.

"Поэтому последствия такого решения могут быть разрушительными для финансовой системы или в целом для существования нормальной инфраструктуры финансовой системы. Кроме того, это будут, конечно, очень большие потери для бюджета", – подчеркнула Рожкова.

По ее словам, в случае, если решение КС будет распространяться только на будущие периоды, то это может остановить снижение ставок.

"Преимущественное большинство вкладов в банковской системе сегодня – это вклады обычных граждан … до 200 тыс. грн. Риск для таких граждан поднимется, соответственно цена не будет снижаться. А если не будет снижаться стоимость депозита, то мы должны перестать говорить о потенциальной возможности снижения стоимости кредитов, включая ипотеку", – пояснила Рожкова.

Она отметила, что во всех странах существуют такие институции, главным заданием которых является защита наиболее уязвимых слоев населения в случае наступления кризисных явлений.

Напомним:

После 4-летней паузы Конституционный суд возобновил рассмотрение соответствия Конституции закона о Фонде гарантирования вкладов физлиц. Удовлетворение иска ставит под угрозу, в частности, легитимность принятых Фондом решений по Приватбанка.

КСУ 30 июня в 12:00 продолжит рассмотрение дела по представлению Верховного суда Украины (ВСУ) от 2015 года о соответствии Конституции закона №4452-VI "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

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