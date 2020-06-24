В IKEA отреагировали на обвинения в незаконной вырубке украинского леса

IKEA заявила, что пересмотрит свою сеть поставок древесины в Украине после сообщения о якобы незаконной вырубке деревьев в горах Карпат, где живут исчезающие рыси и бурые медведи.

Об этом сообщает Reuters

В отчете Earthsight отмечается то, что поставщики IKEA незаконно обработали древесину, которая используется в некоторой продукции шведской компании.

"IKEA не использует древесину, которую незаконно вырубили", - заявили представители IKEA в комментарии для Reuters.

"Мы признаем, что незаконная лесозаготовка остается широко распространенной глобальной проблемой, и активно работаем над внедрением мероприятий для проверки соответствия наших поставщиков законности", - добавили в компании, отметив, что начали независимый аудит сети поставок в Украину.

Также ситуацию прокомментировала директор ООО "ВГСМ" Ирина Мацепура. Компания производит продукцию для ИКЕА в Большом Бычкове на Закарпатье.

"В исследовании Earthsight, которое сейчас цитируют СМИ, речь идет о сомнительном происхождении украинской древесины для гиганта деревообработки ИКЕА. Качество этого исследования настолько низкое, что исследователи даже не разобрались в базовых вопросах.

Основная претензия у них - о происхождении древесины для еко-стула "Терье", который мы в ООО "ВГСМ" даже не производим.

Кроме того, в отчете превышены объемы древесины - они говорят о 90 тысяч кубометров древесины, мы же за год перерабатываем максимум 40 тыс., и то не вся эта древесина происходит из Великобычковского лесхоза. Это - очень существенно", - отметила Мацепура.

Она также подчеркнула, что все претензии европейских исследователей основаны на нестыковках европейского и украинского законодательства по ведению лесохозяйственной деятельности

Напомним:

Как сообщается в в расследовании британской неправительственной организации Earthsight, раскладные стулья Terje, которые продаются в сети магазинов IKEA, производят из незаконно вырубленного украинского бука.

Поставкой сырья для производства занимается лесоохотничье хозяйство пгт Великий Бычков на Закарпатье. Проверки Государственной экологической инспекции подтвердили, что Великобычковское лесохозяйство незаконно выдало лицензии на "санитарные" рубки на более сотни участков с апреля по июнь 2018 года.

Главным заготовителем незаконно срубленного бука является мебельная компания "ВГСМ". Компанию основали в 1992 году именно как поставщика для IKEA.

Подробнее читайте в статье: Стулья для IKEA с украинской бука: как незаконно вырубают карпатский лес

Экономическая правда