Viber запустил новую функцию: исчезающие сообщения
Мессенджер Viber представил новую функцию - исчезающие сообщения в обычных чатах, но удалил возможность создавать новые секретные чаты.
Об этом сообщается в блоге компании.
"Чтобы установить период, в течение которого сообщение будет видно в чате, пользователь должен нажать на иконку с часами.
После этого он сможет выбрать период: 10 секунд, 30 секунд, 1 минута, 1 час. Когда это время закончится, сообщение исчезнет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что исчезающие сообщения будут обозначены: внизу появится таймер.
"Это удобно, например, для передачи чувствительной информации, вроде номера кредитной карты.
Если с другой стороны попытаются сделать скриншот такого сообщения, пользователь получит сообщение об этом", - добавили в Viber.
Для того, что пользоваться новой функцией, нужно обновить приложение.
Напомним:
Сервис Viber запустил групповые видеочаты на 20 человек - эта функция уже работает во всем мире, в том числе - в Украине.
Экономическая правда
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