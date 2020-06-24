Viber запустил новую функцию: исчезающие сообщения

Мессенджер Viber представил новую функцию - исчезающие сообщения в обычных чатах, но удалил возможность создавать новые секретные чаты.

Об этом сообщается в блоге компании.

"Чтобы установить период, в течение которого сообщение будет видно в чате, пользователь должен нажать на иконку с часами.

После этого он сможет выбрать период: 10 секунд, 30 секунд, 1 минута, 1 час. Когда это время закончится, сообщение исчезнет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что исчезающие сообщения будут обозначены: внизу появится таймер.

"Это удобно, например, для передачи чувствительной информации, вроде номера кредитной карты.

Если с другой стороны попытаются сделать скриншот такого сообщения, пользователь получит сообщение об этом", - добавили в Viber.

Для того, что пользоваться новой функцией, нужно обновить приложение.

Напомним:

Сервис Viber запустил групповые видеочаты на 20 человек - эта функция уже работает во всем мире, в том числе - в Украине.

Экономическая правда