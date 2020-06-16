Viber запустил групповые видеочаты на 20 человек
Сервис Viber запустил групповые видеочаты на 20 человек - эта функция уже работает во всем мире, в том числе - в Украине.
Об этом сообщает AIN.UA со ссылкой на представителей Rakuten Viber в Украине.
Для того, чтобы начать групповой видеочат, нужно нажать кнопку "Видео" в верхней части экрана или пригласить больше участников в текущий видеовызов.
При этом для запуска новой функции нужно обновить приложение
"Новая функция также позволит транслировать экран, это будет полезно тем, кто проводит лекции или мастер-классы. При необходимости каждый участник конференции может закрепить видео того или иного человека на своем экране смартфона, а также отключить в себя звук и/или видео и посмотреть, сделали ли это другие", - говорится в сообщении.
В то же время компания признает, что эту фунцию запустили после того, как увидели большой спрос на использование групповых звонков.
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