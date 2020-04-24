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Telegram анонсував запуск функції відеодзвінків

П'ятниця, 24 квітня 2020, 16:12
 

Месенджер Telegram заявив про плани створити технологію безпечних групових відеодзвінків.

Про це повідомляється у блозі компанії.

"Режим глобальної самоізоляції показав, що світ потребує надійних інструментах відеокоммунікаціі. Сервіси відеодзвінків в 2020 році нагадують месенджери в 2013: вони пропонують або зручність, або безпеку.

Наша мета - об'єднати обидві ці якості в одному сервісі. Тому в цьому році ми зосередимося на створенні технології безпечних групових відеодзвінків. Запуск планується до кінця 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Деякі з найбільших світових компаній не рекомендують співробітникам використовувати додаток Zoom Video Communications Inc. для відеоконференцій через занепокоєння щодо безпеки.

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