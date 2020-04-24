Telegram анонсував запуск функції відеодзвінків
Месенджер Telegram заявив про плани створити технологію безпечних групових відеодзвінків.
Про це повідомляється у блозі компанії.
"Режим глобальної самоізоляції показав, що світ потребує надійних інструментах відеокоммунікаціі. Сервіси відеодзвінків в 2020 році нагадують месенджери в 2013: вони пропонують або зручність, або безпеку.
Наша мета - об'єднати обидві ці якості в одному сервісі. Тому в цьому році ми зосередимося на створенні технології безпечних групових відеодзвінків. Запуск планується до кінця 2020 року", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Деякі з найбільших світових компаній не рекомендують співробітникам використовувати додаток Zoom Video Communications Inc. для відеоконференцій через занепокоєння щодо безпеки.
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