Telegram анонсував запуск функції відеодзвінків

Месенджер Telegram заявив про плани створити технологію безпечних групових відеодзвінків.

Про це повідомляється у блозі компанії.

"Режим глобальної самоізоляції показав, що світ потребує надійних інструментах відеокоммунікаціі. Сервіси відеодзвінків в 2020 році нагадують месенджери в 2013: вони пропонують або зручність, або безпеку.

Наша мета - об'єднати обидві ці якості в одному сервісі. Тому в цьому році ми зосередимося на створенні технології безпечних групових відеодзвінків. Запуск планується до кінця 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Деякі з найбільших світових компаній не рекомендують співробітникам використовувати додаток Zoom Video Communications Inc. для відеоконференцій через занепокоєння щодо безпеки.