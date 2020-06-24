В УЗ обещают локализацию производства электровозов минимум в 35%
Конкурс на поставку электровозов для реализации проекта по обновлению парка электровозов УЗ будет предусматривать 35% локализации производства на базе украинских промышленных предприятий.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
По словам члена правления УЗ Франтишека Буреша, такой минимальный уровень локализации определило Минэкономики вместе с Мининфраструктуры и профильными ассоциациями украинских промышленных компаний.
Буреш добавил, что на сегодняшний день процесс отбора поставщиков электровозов идет по плану "дорожной карты" и находится на стадии квалификации.
"Основная цель этого этапа заключается в создании перечня прямых производителей, которые имеют опыт в производстве электровозов. Мы получили предложения со всего мира.
Укрзализныця сейчас изучает предложения участников, а затем сформирует к рекомендации шорт-лист поставщиков. Это нелегкий труд, ведь квалификационные документы изложены на сотнях страниц", - сказал он.
Напомним:
Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что на этапе предварительной квалификации поставкой электровозов для АО "Укрзализныця" заинтересовались 5 компаний.
Экономическая правда
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