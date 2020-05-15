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5 компаній готові будувати електровози для "Укрзалізниці" – Криклій

П'ятниця, 15 травня 2020, 10:50
 

На етапі попередньої кваліфікації постачанням електровозів для АТ "Укрзалізниця" зацікавилися 5 компаній.

Про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю виданню Букви.

"Почали процедуру відбору постачальників, до 25 травня вони повинні подати заявки. 5 компаній проявили інтерес. Слідуючи з того, які будуть умови, ми вирішимо, чи буде це міжурядова угода, чи тендер", - сказав Криклій.

Раніше "Укрзалізниця" оголосила про початок процесу відбору виробника електровозів для поновлення свого парку.

Очікується, що в процесі реалізації проєкту виробниками-нерезидентами може бути досягнутий рівень локалізації виробництва нових електровозів на базі українських промислових підприємств в 25-30% (або більше).

В цілому планується закупити 205 нових електровозів, в тому числі 135 локомотивів змінного струму, 50 локомотивів постійного струму і 20 двосистемних локомотивів змінного/постійного струму (25 кВ/3 кВ).

Нагадуємо:

Укрзалізниця у вересні 2018 року підписала меморандуми про співробітництво із світовими компаніями Alstom та CRRC. 

Потреби компанії — придбання не менше 200 локомотивів упродовж наступних семи років, а до 2029 року — до 500 нових електровозів.

У Alstom розробляють проект з виробництва електровозів для України і Грузії з загальним ринком в 350 локомотивів до 2025 року. 45 з них попередньо будуть проведені для Грузії, інші - для України.

Наразі частка електрифікованих колій "Укрзалізниці" становить 47%, при цьому парк електровозів налічує близько 800 одиниць, їх середній вік дорівнює 39,2 рокам, а зношеність - 92%.

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