Более 10% потребительских кредитов могут стать неработающими из-за кризиса – НБУ

Более 10% потребительских кредитов могут стать неработающими из-за кризиса, в конце года Нацбанк планирует провести анализ активов банков, чтобы удостовериться в корректности классификации кредитов и достаточности резервов.

Об этом на брифинге заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает FinClub.

"Снижение внутреннего и внешнего спроса, карантин и нерешенные структурные проблемы во многих секторах экономики будут иметь заметное влияние на платежеспособность заемщиков.

Именно поэтому, предлагая кредитные продукты, банки должны отслеживать финансовое состояние должников и учитывать их временные финансовые трудности", - рассказала Рожкова.

"Эти убытки реализуются в течение следующих нескольких кварталов, поэтому банки не должны медлить с их признанием и своевременно формировать резервы", - добавила она.

Отметим, что в марте (первый месяц карантина), доля неработающих кредитов выросла до 48,92%.

Больше всего доля NPL выросла в государственных банках - до 64,7%. В частности в Приватбанке - до 78,66%, а в других госбанках - до 51,73%.

Напомним:

При условии сохранения макроэкономической стабильности Национальный банк до конца года ожидает самые низкие в истории Украины процентные ставки по кредитам.