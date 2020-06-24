Более 10% потребительских кредитов могут стать неработающими из-за кризиса – НБУ
Более 10% потребительских кредитов могут стать неработающими из-за кризиса, в конце года Нацбанк планирует провести анализ активов банков, чтобы удостовериться в корректности классификации кредитов и достаточности резервов.
Об этом на брифинге заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает FinClub.
"Снижение внутреннего и внешнего спроса, карантин и нерешенные структурные проблемы во многих секторах экономики будут иметь заметное влияние на платежеспособность заемщиков.
Именно поэтому, предлагая кредитные продукты, банки должны отслеживать финансовое состояние должников и учитывать их временные финансовые трудности", - рассказала Рожкова.
"Эти убытки реализуются в течение следующих нескольких кварталов, поэтому банки не должны медлить с их признанием и своевременно формировать резервы", - добавила она.
Отметим, что в марте (первый месяц карантина), доля неработающих кредитов выросла до 48,92%.
Больше всего доля NPL выросла в государственных банках - до 64,7%. В частности в Приватбанке - до 78,66%, а в других госбанках - до 51,73%.
Напомним:
При условии сохранения макроэкономической стабильности Национальный банк до конца года ожидает самые низкие в истории Украины процентные ставки по кредитам.
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