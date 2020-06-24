НБУ ожидает до конца года самых низких в истории Украины процентов по кредитам

При условии сохранения макроэкономической стабильности Национальный банк до конца года ожидает самые низкие в истории Украины процентные ставки по кредитам.

Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время отчета о финансовой стабильности.

После снижения учетной ставки, мы видим, как большинство банков снижает процентные ставки по депозитам (и уже есть одноцифрови ставки по депозитам).

Конечно это в перспективе приведет к снижению стоимости кредитных ресурсов...

Если сохранится макроеконом стабильнисть, а права кредиторов будут обеспечены и усилены, то к концу года ожидаем увидеть самые низкие в истории Украины процентные ставки по кредитам", - подчеркнула заместитель главы НБУ.

Рожкова отметила, что снижение ставки стало возможным благодаря замедлению инфляции, стабильности валютного рынка, а также стабильной работе банковского сектора.

Экономическая правда