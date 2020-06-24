В ближайшем будущем сертификация "Укрэнерго" неосуществима – Энергетическое сообщество

Серитфикация НЭК "Укрэнерго" в качестве независимого оператора системы передачи электроэнергии в ближайшее время не представляется возможной.

Об этом заявил директор Секретариата Энергетического сообщества Януш Копач, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно презентации Копача, компания не отвечает требованиям анбандлинга по модели ownership unbundling (OU), поскольку не владеет системой передачи и осуществляет управление активами на правах хозяйственного ведения.

"Эта модель в стране политически неприемлемая", - говорится в документе.

В то же время анбандлинг по модели Independent System Operator (ISO) требует внесения изменений в ряд законов. При этом процесс законодательных изменений имеет хаотичный характер - пока в Раде насчитывается четыре соответствующих законопроекта.

Кроме этого, в Секретариате Энергетического сообщества подчеркивают на вопросе реальной независимости компании от госорганов, в частности от Кабмина и Минэнерго.

В частности, последнее ранее неоднократно подчеркивало необходимость сохранения за ним возможности влиять на инвестиционные планы компании путем согласования соответствующих документов, утверждаемых НКРЭКУ.

Также министерство вмешивается в деятельность оператора системы передачи, отдавая компании распоряжения по обеспечению приоритетной диспетчеризации ТЭС, использующих уголь в качестве основного вида топлива.

Среди других негативных явлений на рынке электроэнергии, которые не способствуют сертификации "Укрэнерго": зарегулированность, неудачная модель ПСО, незавершенный анбандлинг системы распределения электроэнергии, ценовое регулирование для конечных потребителей.

"Сертификация "Укрэнерго" в ближайшем будущем невыполнима", - подчеркнул Копач.

Напомним:

Кабмин до 1 ноября предоставил угольным ТЭС приоритетную диспетчеризацию производимой ими электроэнергии.

По данным собеседников ЭП в Кабмине, принятие этого распоряжения делает невозможной сертификацию "Укрэнерго", как независимого оператора, что в свою очередь является обязательным условием присоединения украинской энергосистемы к энергосистеме Европы ENTSO-E.

"Это полностью ручная регулировка. Энергосообщество выступало против такого решения. Теперь вопрос сертификации "Укрненерго "и интеграция с европейской энергосистемой под большим вопросом", - сказал собеседник.