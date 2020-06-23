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Гривня укрепилась к доллару еще на 5 копеек

Вторник, 23 июня 2020, 19:45
 

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 24 июня на уровне 26,61 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,12 гривни (на 23 июня - 29,89 гривни).

Напоминаем:

23 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни за доллар.

23 июня котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,57 - 26,60 гривни за доллар.

Экономическая правда

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