Гривня укрепилась к доллару еще на 5 копеек

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 24 июня на уровне 26,61 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,12 гривни (на 23 июня - 29,89 гривни).

Напоминаем:

23 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни за доллар.

23 июня котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,57 - 26,60 гривни за доллар.

Экономическая правда