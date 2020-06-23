Гривня укрепилась к доллару еще на 5 копеек
Вторник, 23 июня 2020, 19:45
Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 24 июня на уровне 26,61 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,12 гривни (на 23 июня - 29,89 гривни).
Напоминаем:
23 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни за доллар.
23 июня котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,57 - 26,60 гривни за доллар.
Экономическая правда
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