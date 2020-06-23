Закрытие межбанка: гривня укрепилась к доллару

23 июня котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,57 - 26,60 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,57 - 26,60 гривни;

Евро - 30,10 - 30,12 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,55 - 26,75 гривни. Евро покупают по 29,66 гривни, продают по 30,09 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,62 - 26,70 гривни, евро - 29,87 - 29,96 гривни.

Напомним:

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 23 июня на уровне 26,66 гривни за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,89 гривни (на 22 июня - 30,00 гривни).

23 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,67 - 26,69 гривни за доллар.

Экономическая правда