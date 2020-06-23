Google объявил о запуске факт-чекинга в разделе поиска изображений

Компания Google объявила, что запускает функцию проверки подлинности, аутентичности и контекста изображения в Google Images.

Об этом сообщается в блоге компании.

"Фотографии и видео - это невероятный способ помочь людям понять, что происходит в мире. Но сила визуальных медиа имеет свои подводные камени⁠ - особенно когда возникают вопросы о происхождении, подлинности или контексте изображения", - говорится в сообщении.

В компании заявили, что факт-чекинг в разделе поиска изображений поможет пользователям "делать более обоснованные суждения о том, что они видят в Интернете".

"Теперь, когда вы ищете в Google Images, под результатами миниатюрного изображения можно увидеть метку "Проверка фактов".

Там вы сможете получить краткую информацию о происхождении, подлинности или контексте изображения", - пояснили в Google.

"Такую метку пользователи уже могли видеть на обычных результатах поиска или в разделе новостей", - добавили в компании.

Напомним:

В США против Google подали иск на 5 млрд долларов за сбор данных в режиме инкогнито.

Экономическая правда