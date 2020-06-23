Google объявил о запуске факт-чекинга в разделе поиска изображений
Компания Google объявила, что запускает функцию проверки подлинности, аутентичности и контекста изображения в Google Images.
Об этом сообщается в блоге компании.
"Фотографии и видео - это невероятный способ помочь людям понять, что происходит в мире. Но сила визуальных медиа имеет свои подводные камени - особенно когда возникают вопросы о происхождении, подлинности или контексте изображения", - говорится в сообщении.
В компании заявили, что факт-чекинг в разделе поиска изображений поможет пользователям "делать более обоснованные суждения о том, что они видят в Интернете".
"Теперь, когда вы ищете в Google Images, под результатами миниатюрного изображения можно увидеть метку "Проверка фактов".
Там вы сможете получить краткую информацию о происхождении, подлинности или контексте изображения", - пояснили в Google.
"Такую метку пользователи уже могли видеть на обычных результатах поиска или в разделе новостей", - добавили в компании.
Напомним:
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Экономическая правда
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