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У США проти Google подали позов на 5 мільярдів доларів за збір даних у режимі інкогніто

Середа, 3 червня 2020, 18:49
 

2 червня проти компанії Google подали позов, у якому її звинувачують у незаконному вторгненні у приватне життя мільйонів користувачів шляхом відстежування дій у випадках, коли вікна відкривались у режимі інкогніто.

Про це повідомляє Reuters.

У компанії вимагають як мінімум 5 млрд доларів.

У позові, поданому у федеральний суд у Сан-Хосе (штат Каліфорнія) йдеться, що Google збирає дані через додатки Google Analytics, менеджер реклами Google Ad Manager та інші програми і розширення, у тому числі встановлені на смартфони.

Зазначається, що позов подали від імені трьох позивачів, але адвокати планують домогтися для нього статусу колективного.

"Позивачі вимагають від Google через суд компенсації збитку в розмірі від 5 тисяч доларів для кожного користувача, який з 1 червня 2016 року користувався режимом інкогніто.

У відповідь на позов в Google заявили, що готові відстоювати свою правоту в суді", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

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США Google

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