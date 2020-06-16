Минфин снизил ставку по облигациям госзайма до самого низкого уровня с начала года

На аукционах 16 июня Министерство финансов привлекло в бюджет 1,96 млрд грн, ставки по краткосрочным инструментам достигли рекордно низкого уровня с начала 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Средневзвешенные ставки доходности по 3-месячным и 6-месячным бумагами снижена на 150 базисных пунктов и составили 7,5% и 8% соответственно.

В государственный бюджет было привлечено 532 млн грн за 3-месячным ОВГЗ и 483 млн грн по 6-месячным ОВГЗ.

Вместе с тем, наблюдается возврат спроса на долгосрочные инструменты.

От размещения двухлетних государственных облигаций в государственный бюджет привлечено 729 млн грн, а трехлетних - 216 млн грн. Средневзвешенная ставка доходности по этим инструментам составила 10,57% и 10,76% соответственно

Напомним:

Как сообщалось, Минфин возобновил первичные аукционы в конце апреля после почти двухмесячной паузы и первоначально предлагал на них самые короткие трех- и шестимесячные бумаги, однако к концу мая он удлинил предложения до годичных облигаций, а с июня – до полуторагодичных.

На последних аукционах 9 июня накануне ожидаемого рынком снижения Нацбанком учетной ставки ведомству благодаря ограничению предложения самых коротких бумаг по 500 млн грн удалось понизить ставку отсечения трехмесячных до 9% и шестимесячных – до 9,5%.

Облигации с погашением через девять месяцев продавались по ставкам до 10,75%, 12-мес. – до 10,79% и 1,5 года – до 10,8% годовых. Максимальный спрос был как раз на самые длинные – 1,5-летние бумаги: он достиг 5,9 млрд грн по номиналу.

После объявленного НБУ 11 июня снижения учетной ставки с 8% до 6% доходность ОВГЗ на вторичном рынке резко упала – примерно на те же 2 п.п. на "коротком" конце кривой и 1 п.п.п – на "длинном" ее конце.

В феврале, до начала коронакризиса, двух- и трехлетние бумаги размещались по ставкам около 10% годовых, что даже несколько выше текущих ставок предложения на вторичном рынке.

Экономическая правда