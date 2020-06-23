SkyUp с 26 июня возобновляет внутренние рейсы по Украине

Авиакомпания SkyUp Airlines с 26 июня возобновляет выполнение внутренних рейсов по Украине.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Первыми, в частности, запускаются рейсы из Киева во Львов, Одессу, Харьков и Запорожье. В июле стартуют рейсы между Харьковом и Львовом, Харьковом и Одессой, Львовом и Одессой, а также Львовом и Херсоном.

Согласно нынешнему расписанию, 26 июня запланированы рейсы из Киева во Львов и Одессу, 29 июня – из Киева в Харьков и Запорожье, а также из Львова и Одессы в Киев, 30 июня – из Киева во Львов.

Кроме того, стартуют также продажи на рейсы с 1 июля по 15 сентября по направлениям:

Киев-Львов (ежедневно, кроме воскресенья), Львов-Киев (ежедневно, кроме субботы);

Киев-Одесса-Киев (ежедневно, 11 раз в неделю);

Киев-Харьков-Киев (ежедневно, кроме воскресенья);

Киев-Запорожье (ежедневно, кроме субботы), Запорожье-Киев (ежедневно, кроме воскресенья);

Харьков-Львов-Харьков (вторник, пятница, воскресенье);

Харьков-Одесса-Харьков (понедельник, среда, четверг, суббота);

Львов-Херсон-Львов (понедельник, четверг, суббота);

Львов-Одесса-Львов (вторник, пятница, воскресенье).

Стоимость билетов стартует от 500 грн в одну сторону без багажа.

При этом, как отметила компания, с 16 июля на некоторых рейсах возможны незначительные изменения в расписании.

Напомним:

Авиакомпания SkyUp Airlines с 1 июля 2020 года планирует начать полеты в Грузию и Албанию, а с 15 июля – в другие страны, если отмены запретов на въезд к ним будут проходить согласно предварительным договоренностям между странами.