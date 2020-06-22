SkyUp планирует возобновить международные рейсы с июля

Авиакомпания SkyUp Airlines с 1 июля 2020 года планирует начать полеты в Грузию и Албанию, а с 15 июля – в другие страны, если отмены запретов на въезд к ним будут проходить согласно предварительным договоренностям между странами.

Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Пассажирам при этом рекомендуется до покупки билета ознакомиться с требованиями въезда в страну назначения и с правилами возвращения в Украину, а также убедиться в наличии всех необходимых разрешительных документов для поездки.

"Если пассажир приобретет билет в страну, правила въезда в которую не может выполнить, возврат средств за неиспользованный авиабилет будет осуществляться согласно тарифу, но может длиться до полугода", - отметили в SkyUp.

Согласно данным авиакомпании, начиная с марта 2020 года SkyUp Airlines получила около 286 тыс обращений касательно компенсации за неиспользованные через запрет полетов билеты. При этом пассажиры уже получили более 13 тыс евро и 1,9 млн грн возмещений.

4,7 тыс пассажиров оформили промокоды на общую сумму 38,1 млн грн.

Кроме того, компания добавила, что с начала карантина их служба поддержки работала в перегруженном режиме – на протяжении всего этого времени ежедневно приходило до 13 тыс обращений.

Для исправления этой ситуации SkyUp внедряет систему автоматизации обработки обращений. Пассажир после регистрации на сайте авиакомпании в персональном онлайн-кабинете сможет самостоятельно выбрать вид возмещения, который его устраивает, а пассажиры, которые ранее подавали заявки на возврат средств, по желанию, - изменить статус заявки на промокод или переноса даты, если по поданной ранее заявке еще не был выставлен счет на возврат средств.

Функционал будет доступен ориентировочно через три недели.

Экономическая правда