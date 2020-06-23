Кабмин продолжает верить в рост экономики во втором полугодии

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что концепция о росте экономики во втором полугодии 2020 года актуальна.

Об этом сообщает правительственный портал.

Также Шмыгаль подчеркнул, что правительство балансирует между сохранением здоровья и экономическим ростом.

"Мы делаем все для того, чтобы такой рост началось. Поэтому мы и говорим о адаптивном карантине, а не о локдауне, то есть полной остановке всей страны, всей экономики.

Мы очень осторожно будем подходить и удерживать баланс между экономической стабильностью и развитием и сохранением здоровья и жизни людей. В противном случае это может привести к непоправимым последствиям и потерям", - сообщил премьер.

Напомним:

Кабинет министров ожидает роста экономики Украины с 3-го квартала 2020 года.

"У нас есть макропрогнозы экономики Украины от Минэкономики, МВФ, Всемирного банка. Все эти макропрогнозы совпадают, мы ожидаем с 3-го квартала рост экономики Украины. Естественно, что второй квартал провален из-за карантина", - отметил Шмыгаль.

Экономическая правда