Зеленский создал Координационный совет по реализации программы "Большая стройка"
Президент Владимир Зеленский постановил создать Координационный совет по реализации программы "Большая стройка" и утвердил персональный состав совета.
Об этом говорится в указе президента.
Согласно документу, основной задачей совета является мониторинг ситуации и разработка предложений по осуществлению эффективных мер по реализации программы "Большая стройка".
Согласно указу, Координационный совет имеет право:
- получать от госорганов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций необходимые информацию, документы и материалы;
- приглашать на заседания и заслушивать информацию представителей министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей госпредприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к ее компетенции.
Руководителем Координационного совета будет заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Также в совет вошли гендиректор Директората по вопросам региональной политики и децентрализации ОП Ольга Бугай, директор Департамента по вопросам инфраструктуры и технического регулирования Секретариата Кабинета Министров Наталья Козловская (по согласию), министр инфраструктуры Владислав Криклий и глава Укравтодора Александр Кубраков.
Кроме этого, в состав совета вошли:
- советник главы ОП Михаил Подоляк;
- советник министра Кабинета министров Елена Симоненко (по согласию);
- глава Минздрава Максим Степанов;
- первый заместитель главы ОП Сергей Трофимов;
- министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.
Напомним:
4 июня "Укравтодор" открыл одну из первых дорог в рамках программы "Большая стройка" - Т-14-16 Львов - Пустомыты - Меденичи.
Экономическая правда
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