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Зеленский создал Координационный совет по реализации программы "Большая стройка"

Вторник, 23 июня 2020, 14:31
 

Президент Владимир Зеленский постановил создать Координационный совет по реализации программы "Большая стройка" и утвердил персональный состав совета.

Об этом говорится в указе президента.

Согласно документу, основной задачей совета является мониторинг ситуации и разработка предложений по осуществлению эффективных мер по реализации программы "Большая стройка".

Согласно указу, Координационный совет имеет право:

  • получать от госорганов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций необходимые информацию, документы и материалы;
  • приглашать на заседания и заслушивать информацию представителей министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей госпредприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к ее компетенции.

Руководителем Координационного совета будет заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Также в совет вошли гендиректор Директората по вопросам региональной политики и децентрализации ОП Ольга Бугай, директор Департамента по вопросам инфраструктуры и технического регулирования Секретариата Кабинета Министров Наталья Козловская (по согласию), министр инфраструктуры Владислав Криклий и глава Укравтодора Александр Кубраков.

Кроме этого, в состав совета вошли:

  • советник главы ОП Михаил Подоляк;
  • советник министра Кабинета министров Елена Симоненко (по согласию);
  • глава Минздрава Максим Степанов;
  • первый заместитель главы ОП Сергей Трофимов;
  • министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Напомним:

4 июня "Укравтодор" открыл одну из первых дорог в рамках программы "Большая стройка" - Т-14-16 Львов - Пустомыты - Меденичи.

Экономическая правда

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Зеленский дороги

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