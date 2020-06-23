Зеленский создал Координационный совет по реализации программы "Большая стройка"

Президент Владимир Зеленский постановил создать Координационный совет по реализации программы "Большая стройка" и утвердил персональный состав совета.

Об этом говорится в указе президента.

Согласно документу, основной задачей совета является мониторинг ситуации и разработка предложений по осуществлению эффективных мер по реализации программы "Большая стройка".

Согласно указу, Координационный совет имеет право:

получать от госорганов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций необходимые информацию, документы и материалы;

приглашать на заседания и заслушивать информацию представителей министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей госпредприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к ее компетенции.

Руководителем Координационного совета будет заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Также в совет вошли гендиректор Директората по вопросам региональной политики и децентрализации ОП Ольга Бугай, директор Департамента по вопросам инфраструктуры и технического регулирования Секретариата Кабинета Министров Наталья Козловская (по согласию), министр инфраструктуры Владислав Криклий и глава Укравтодора Александр Кубраков.

Кроме этого, в состав совета вошли:

советник главы ОП Михаил Подоляк;

советник министра Кабинета министров Елена Симоненко (по согласию);

глава Минздрава Максим Степанов;

первый заместитель главы ОП Сергей Трофимов;

министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Напомним:

4 июня "Укравтодор" открыл одну из первых дорог в рамках программы "Большая стройка" - Т-14-16 Львов - Пустомыты - Меденичи.

Экономическая правда