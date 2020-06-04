"Укравтодор" открыл первую дорогу программы "Большая стройка"

"Укравтодор открыл одну из первых дорог в рамках программы "Большая стройка" - Т-14-16 Львов - Пустомыты - Меденичи.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Открываем в этом году одну из первых дорог в рамках президентской программы Большая стройка - Т-14-16 Львов - Пустомыты - Меденичи.

Если посмотреть на другие области, где часто годами ничего не происходило, Львовская - положительное исключение.

Есть годы, когда строились и ремонтировалось суммарно более 100 км дорог.

Однако мы видим, что этого недостаточно. В 2020 году мы поднимаем планку выше и за амбициозным планом обновим почти 250 км. В ближайшие годы нас ждет действительно много работы", - рассказывает глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Дорога протяженностью 47,5 км является самым коротким путем к курортному городу Трускавец и поселку Сходница, а также соединяет г. Львов с Пустомытовским, Николаевским и Дрогобычским районами.

В течение весенних месяцев 2020 восстановлено 8,4 км пути на участке с. Колодрубы - пгт. Меденичи и два мостовых перехода в с. Колодрубы.

Отремонтированная дорога является альтернативой более загруженной М-06 Киев - Чоп и позволяет разгрузить международную трассу на 35%.

Экономическая правда