В мае прибыль украинских банков сократилась на 30% – данные НБУ

В мае 2020 украинские банки получили 3,756 млрд грн чистой прибыли - это на 29,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (5,313 млрд грн).

Об этом говорится в данных НБУ, передает FinClub.

В то же время в январе-мае 2020 года прибыль украинских банков составила 28,964 млрд грн - это на 23,6% больше прошлогоднего показателя (23,428 млрд грн).

"Доходы банков за пять месяцев года выросли на 10,8% по сравнению с показателем за аналогичный прошлогодний период - до 109,53 грн.

В частности процентные доходы сократились на 525 млн грн (0,8%) - до 63,19 млрд грн, тогда как комиссионные доходы и результат от переоценки и от операций купли-продажи выросли на 5,7% (до 25,72 млрд грн) и в 2,6 раза (до 16,97 млрд грн) соответственно", - говорится в сообщении.

При этом, расходы банков составляли 80,57 млрд грн - это на 6,8% больше, чем за пять месяцев 2019 года.

Напомним:

В январе-апреле 2020 чистая прибыль украинских банков составила 25,2 млрд гривен - это на 39,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года (18,1 млрд грн).

Прибыль украинских банков в январе-марте 2020 составил 15,97 млрд грн - это на 23,8% больше чем за аналогичный период прошлого года (12,9 млрд грн).