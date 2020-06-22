"Вышки Бойко": Офис генпрокурора против возвращения обвинительного акта по делу Бакулина

Офис Генерального прокурора не согласился с решением Голосеевского районного суда г.. Киева о возвращении прокурору обвинительного акта в отношении бывшего главы "Нафтогаза" Евгения Бакулина и обратился с апелляционной жалобой в Киевский апелляционный суд.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По мнению прокуроров Офиса Генерального прокурора постановление суда вынесено с существенными нарушениями требований уголовного процессуального закона и подлежит отмене.

Кроме того, прокуроры предлагают назначить рассмотрение в суде первой инстанции со стадии предварительного судебного заседания.

Сообщается, что Бакулин обвиняется в участии в преступной организации бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также в преступлениях, совершенных ею; незаконном завладении денежными средствами "Черноморнефтегаза" в сумме 404,4 млн долларов , а также "Нафтогаза" в сумме 450 млн грн и в законченном покушении на незаконное завладение денежными средствами, которые принадлежат "Нафтогазу" в сумме 5,1 млрд грн; легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

Напоминаем:

Генпрокуратура расследует завладения средствами "Черноморнефтегаза" в сумме 3,2 млрд грн при покупке двух самоподъемных буровых установок. Их якобы приобрели почти в два раза дороже: за $ 404,4 млн вместо $ 210 млн.

В мае 2017 года Генпрокуратура заявила, что следствием не установлено доказательств причастности к афере тогдашнего главы Министерства энергетики Юрия Бойко.

Одним из подозреваемых в деле является нардеп-беглец Евгений Бакулин. Он возглавлял "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года.

В сентябре суд разрешил заочное расследование против Бакулина.

Позже прокуратура Швейцарии начала расследование по поводу "вышек Бойко" и арестовала счета членов семьи Евгения Бакулина, который ранее фигурировал в расследовании украинской прокуратуры.

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Экономическая правда