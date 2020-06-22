"Вышки Бойко": Офис генпрокурора против возвращения обвинительного акта по делу Бакулина
Офис Генерального прокурора не согласился с решением Голосеевского районного суда г.. Киева о возвращении прокурору обвинительного акта в отношении бывшего главы "Нафтогаза" Евгения Бакулина и обратился с апелляционной жалобой в Киевский апелляционный суд.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По мнению прокуроров Офиса Генерального прокурора постановление суда вынесено с существенными нарушениями требований уголовного процессуального закона и подлежит отмене.
Кроме того, прокуроры предлагают назначить рассмотрение в суде первой инстанции со стадии предварительного судебного заседания.
Сообщается, что Бакулин обвиняется в участии в преступной организации бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также в преступлениях, совершенных ею; незаконном завладении денежными средствами "Черноморнефтегаза" в сумме 404,4 млн долларов , а также "Нафтогаза" в сумме 450 млн грн и в законченном покушении на незаконное завладение денежными средствами, которые принадлежат "Нафтогазу" в сумме 5,1 млрд грн; легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
Напоминаем:
Генпрокуратура расследует завладения средствами "Черноморнефтегаза" в сумме 3,2 млрд грн при покупке двух самоподъемных буровых установок. Их якобы приобрели почти в два раза дороже: за $ 404,4 млн вместо $ 210 млн.
В мае 2017 года Генпрокуратура заявила, что следствием не установлено доказательств причастности к афере тогдашнего главы Министерства энергетики Юрия Бойко.
Одним из подозреваемых в деле является нардеп-беглец Евгений Бакулин. Он возглавлял "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года.
В сентябре суд разрешил заочное расследование против Бакулина.
Позже прокуратура Швейцарии начала расследование по поводу "вышек Бойко" и арестовала счета членов семьи Евгения Бакулина, который ранее фигурировал в расследовании украинской прокуратуры.
Читайте больше в материале "Экономической правды" 11 друзей Бойко: кто ответит за скандальную схему с вышками
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua