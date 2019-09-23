Суд разрешил заочное расследование против экс-главы "Нафтогаза" Бакулина

Печерский райсуд Киева разрешил заочное расследование против экс-нардепа, бывшего главы "Нафтогаза" Евгения Бакулина.

Об этом говорится в постановлении суда от 9 сентября.

В постановлении говорится, что он фигурирует в уголовном производстве № 42 018 000 000 000 584 от 14 марта 2018 года.

Как сообщалось, 15 марта 2018 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Евгения Бакулина.

Его подозревают в участии в "преступной организации Виктора Януковича", завладении чужим имуществом и покушения на завладение чужим имуществом, финансовой афере, составлении фиктивных документов.



В частности, Бакулину инкриминируют завладение средствами "Нафтогаза Украины" в сумме 449 млн 963 тысяч гривен, закончено покушение на завладение средствами этого ПАО в сумме 5 млрд 100 млн 36 тысяч гривен, а также подозревают в завладении имуществом и средствами "Черноморнефтегаза" в сумме 404 млн 374 тысячи долларов при закупке нефтедобывающих вышек.

Согласно судебным материалам, Бакулин в июне 2016 года вылетел из Киева в Минск. Позже из Украины выехали его жена и дети. 22 августа 2019 года он был объявлен в международный розыск.

Напоминаем:

Генпрокуратура расследует завладения средствами "Черноморнефтегаза" в сумме 3,2 млрд грн при покупке двух самоподъемных буровых установок. Их якобы приобрели почти в два раза дороже: за $ 404,4 млн вместо $ 210 млн.

В мае 2017 года Генпрокуратура заявила, что следствием не установлено доказательств причастности к афере тогдашнего главы Министерства энергетики Юрия Бойко.

Одним из подозреваемых в деле является нардеп-беглец Евгений Бакулин. Он возглавлял "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года.

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Экономическая правда