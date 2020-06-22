Правительство привлекло 7 потенциальных американских инвесторов — министр экономики
За последние несколько недель при поддержке министра экономики Игоря Петрашко и Офиса по привлечению инвестиций UkraineInvest удалось привлечь 7 новых американских инвесторов, заинтересованных в потенциальных инвестициях в Украину.
Об этом сообщает правительственный портал со ссылкой на Петрашко.
Сообщается, что потенциальные инвесторы занимаются такими сферами как: фармацевтическое производство, автомобильное производство, оборонное производство, киноиндустрия, биоэнергетика, инвестиционные фонды.
Сейчас Министерство ведет с ними активные переговоры, одни из которых произошли в формате ZOOM-конференции с участием Петрашко, советника министра и члена наблюдательного совета UkraineInvest Алексы Чопивской и непосредственно инвесторов, включая бывшего руководителя ECM (рынки собственного капитала) для General Electric Capital and General Electric Ventures, который заинтересован в создании в Украине инвестиционного фонда в размере 50 млн долларов.
Петрашко отметил, что в ближайшее время в Украине будут приняты законодательные изменения, которые обеспечат для новых инвесторов дополнительные выгоды и преимущества, что также усилит инвестиционную привлекательность нашего государства.
В свою очередь потенциальные инвесторы из США заверили свою заинтересованность и видение перспектив в Украине. Сейчас они готовы вести детальные переговоры с украинскими бизнес-партнерами.
Напомним:
В мае сообщалось, что законопроект о "инвестиционных нянях" готов, и на днях будет зарегистрирован в парламенте. В новой версии документа "инвестняни" будут предоставляться в случае инвестиции от 30 млн долл (ранее речь шла о 100 млн долл)
Экономическая правда
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