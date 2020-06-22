IKEA до сих пор не может удовлетворить спрос украинского интернет-магазина

По состоянию на 19 июня шведская компания IKEA все еще не может удовлетворить высокий спрос в украинском интернет-магазине, т.к интерес к товарам значительно превысил ожидания компании.

Об этом сообщили The Page в пресс-службе IKEA.

В компании также заявили, что ритейлер до сих пор временно ограничивает свои услуги, чтобы быть уверенным в том, что сможет позаботиться о всех заказах.

"Мы искренне извиняемся за неудобства и упорно работаем над тем, чтобы как можно быстрее возобновить полноценную деятельность", — добавили в IKEA.

В то же время на вопрос о том, почему у компании не получилось решить технические проблемы в Украине и когда она сможет это сделать, в IKEA ответить не смогли.

Напомним:

Из-за большого спроса шведский ритейлер мебели IKEA приостановил прием новых заявок и ограничил доставку товаров по Украине.

Позже сообщалось, что IKEA в Украине возобновит работу приблизительно до 8 июня, компания сейчас решает технические проблемы.