IKEA до сих пор не может удовлетворить спрос украинского интернет-магазина
По состоянию на 19 июня шведская компания IKEA все еще не может удовлетворить высокий спрос в украинском интернет-магазине, т.к интерес к товарам значительно превысил ожидания компании.
Об этом сообщили The Page в пресс-службе IKEA.
В компании также заявили, что ритейлер до сих пор временно ограничивает свои услуги, чтобы быть уверенным в том, что сможет позаботиться о всех заказах.
"Мы искренне извиняемся за неудобства и упорно работаем над тем, чтобы как можно быстрее возобновить полноценную деятельность", — добавили в IKEA.
В то же время на вопрос о том, почему у компании не получилось решить технические проблемы в Украине и когда она сможет это сделать, в IKEA ответить не смогли.
Напомним:
Из-за большого спроса шведский ритейлер мебели IKEA приостановил прием новых заявок и ограничил доставку товаров по Украине.
Позже сообщалось, что IKEA в Украине возобновит работу приблизительно до 8 июня, компания сейчас решает технические проблемы.
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