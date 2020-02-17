Коболев провел консультации по поводу частичной приватизации "Нафтогаза"

Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев провел консультации с инвестиционными банками и потенциальными инвесторами о перспективах вывода группы "Нафтогаз" на IPO и получил положительный отзыв.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Из интересного - успех этого процесса будет зависеть от способности продемонстрировать клиентоориентированность.

В частности, создание ценности для конечного потребителя через удобство (диджитализация) и управления объемом потребления (энергоэффективность).

Из приятного - команду Нафтогаза положительно воспринимает рынок, поскольку мы "выполняем свои обещания и придерживаемся задекларированных ценностей", - пишет Коболев.

Также Коболев отметил, что поиск консультантов для вывода компании на IPO начнется в апреле-мае.

Напомним:

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев предлагает приватизировать госкомпанию, чтобы закончить дискуссии о выплате премий и зарплат.

"После анбандлинга ничего не мешает "Нафтогаз" приватизировать, он стоит массу денег...

Частично, полностью, как выберут. И закончится дискуссия о зарплатах в "Нафтогазе". Компания приносит очень много денег в бюджет. Это факт, больше других", - объясняет Коболев.

Мы давно предлагаем как минимум миноритарный пакет выпустить на биржу. Если результат понравится, продать и все остальное.

"Нафтогаз" можно подготовить к IPO за три года. Все монопольные функции по компании вышли. Рисков для энергетической безопасности страны при нормальном регулировании мы уже не видим", - заявляет глава Нафтогаза.

Дискуссии по выплате топ-менеджерам "Натфогаза" премий в размере 1% от 2,9 миллиарда долларов, которые выплатил Украине российский "Газпром", начались после того, как наблюдательный совет "Нафтогаза" проголосовал за выплату бонусов правлению компании.

Согласно решению наблюдательного совета, правлению подлежит выплата в размере 45,6 млн долларов - 1% от суммы выигрыша в споре с "Газпромом". В 2018 году было выплачено 20 млн долларов.

17 января президент Владимир Зеленский поручил премьеру Алексею Гончаруку "разобраться с вопросом" премии в 1% топ-менеджмента "Нафтогаза" от уплаченных Газпромом 2,9 млрд долларов и намекнул на перезагрузку НАК "Нафтогаз".

Позже премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство обратилось к каждому наблюдательному совету госпредприятий с просьбой воздержаться от выплат крупных премий.

После этого исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко предложил политическому руководству отдать премию непосредственно украинцам, "ради которых достигал я таких экстраординарных результатов".