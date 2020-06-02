Курс гривни медленно укрепляется
Вторник, 2 июня 2020, 19:30
Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 3 июня на уровне 26,80.
Об этом говорится в данных НБУ.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,92 гривни (на 2 июня - 29,80 гривни).
Напоминаем:
2 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,78 - 26,80 гривни за доллар.
2 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,79 - 26,81 гривни за доллар.
Экономическая правда
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