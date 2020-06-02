Закрытие межбанка: гривня удерживает позиции

2 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,79 - 26,81 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,79 - 26,81 гривни;

Евро - 29,96 - 29,98 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,67 - 26,89 гривни. Евро покупают по 29,44 гривни, продают по 29,87 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,96 - 26,82 гривни, евро - 29,54 - 29,69 гривни.

Напомним:

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 2 июня на уровне 26,82 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,80 гривни (на 1 июня - 29,93 гривни).

2 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,78 - 26,80 гривни за доллар.

Экономическая правда