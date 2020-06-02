Закрытие межбанка: гривня удерживает позиции
2 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,79 - 26,81 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,79 - 26,81 гривни;
Евро - 29,96 - 29,98 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,67 - 26,89 гривни. Евро покупают по 29,44 гривни, продают по 29,87 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,96 - 26,82 гривни, евро - 29,54 - 29,69 гривни.
Напомним:
Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 2 июня на уровне 26,82 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,80 гривни (на 1 июня - 29,93 гривни).
2 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,78 - 26,80 гривни за доллар.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua