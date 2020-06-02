Пригородные поезда: В УЗ рассказали, сколько пассажиров перевезли в первый день июня
В первый день возобновления курсирования пригородных поездов - 1 июня - "Укрзализныця" перевезла в пригородном сообщении 48,1 тысяч пассажиров.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
В компании призвали пассажиров выполнять рекомендации при проезде железнодорожным транспортом.
В частности, во время проезда железнодорожным транспортом нужно находиться на вокзалах, платформах и поездах только в защитных масках, пользоваться санитайзерами для рук, соблюдать социальную дистанцию - не менее 1,5 м, а в случае выявления симптомов острой респираторной болезни оставаться дома.
Напомним:
С 1 июня Укрзализныця восстановила железнодорожные пассажирские перевозки Украиной - первый поезд отправился со станции "Киев-Пассажирский" до Константиновки.
Экономическая правда
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