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Укр / Рус

Пригородные поезда: В УЗ рассказали, сколько пассажиров перевезли в первый день июня

Вторник, 2 июня 2020, 16:29
 

В первый день возобновления курсирования пригородных поездов - 1 июня - "Укрзализныця" перевезла в пригородном сообщении 48,1 тысяч пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В компании призвали пассажиров выполнять рекомендации при проезде железнодорожным транспортом.

В частности, во время проезда железнодорожным транспортом нужно находиться на вокзалах, платформах и поездах только в защитных масках, пользоваться санитайзерами для рук, соблюдать социальную дистанцию - не менее 1,5 м, а в случае выявления симптомов острой респираторной болезни оставаться дома.

Напомним:

С 1 июня Укрзализныця восстановила железнодорожные пассажирские перевозки Украиной - первый поезд отправился со станции "Киев-Пассажирский" до Константиновки.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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