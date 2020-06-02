В "Дії" появилась возможность считывать QR-коды
В приложении "Дія" появился ридер QR-кодов, новый функционал позволяет мгновенно подтвердить действительность документа.
Об этом сообщил в Facebook вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"QR документа в Дії проверяется смартфоном, для этого не нужно отдельных инструментов или программ. Но для большего комфорта мы добавили ридер QR-кодов сразу в Дії - проверяйте цифровые документы любым способом.
Новый функционал мгновенно подтвердит действительность документа. Это не только удобно, но и прежде всего безопасно. Как и всегда - запрос поступит просто в реестр и отобразится вся информация", - написал Федоров.
По его словам, в новой версии 1.9.0 доработали push-сообщения, их настройки и другие технические детали.
Напомним:
В приложение государственных онлайн-услуг "Дія" добавили цифровую автоцивилку. Отныне в цифровом доступе водителя будет полный комплекс: удостоверение водителя, техпаспорт и страховка.
Экономическая правда
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