WOG Cafe продолжит кормить пассажиров "Интерсити+"

"Вог ритейл", (известное как сеть кофеен на АЗК WOG), продлило контракт с "Укрзализныцей" по поставке услуг по предоставлению питания с увеличением гарантированного ежемесячного платежа.

Об этом сообщила пресс-служба компании агентству "Интерфакс-Украина".

Ранее в "Укрзализныце" сообщили, что аукцион на определение поставщика питания для пассажиров скоростных поездов категорий "Интерсити" и "Интерсити+" был проведен с грубыми нарушениями.

Новый конкурс, как уточнила "Вог ритейл", "Укрзализниця" решила объявить в сентябре 2020 года.

"Из-за сложившейся ситуации пассажиры скоростных поездов могли остаться без кейтеринга. Но WOG строит партнерские отношения, поэтому пошел на условия УЗ и значительно увеличил гарантированный ежемесячный платеж. Благодаря этому до сентября поставщиком питания для скоростных поездов остается WOG Cafe", - пояснили агентству в пресс-службе компании.

Компания также подчеркнула, что готова и будет участвовать в новом конкурсе на организацию питания, который запланирован на сентябрь.

Согласно предоставленной компанией информации, за период сотрудничества с "Укрзализныцей" "Вог ритейл" инвестировал более 15 млн грн в материально-техническое обеспечение, организацию производственных процессов и поддержание инфраструктуры обслуживания предоставления услуг питания в скоростных поездах.

Напомним:

В феврале 2016 года WOG Cafe выиграл тендер на предоставление услуг питания пассажирам в поездах Интерсити + и Интерсити. Срок договора - до 31 декабря 2019 года.

В конце октября 2019 года УЗШК объявила конкурс по выбору поставщика питания и дополнительных услуг пассажирам Интерсити и Интерсити + на следующие пять лет.

Первый тур конкурсного отбора прошли три компании: WOG Cafe, Санфинити и Фуд энд Беверидж.

Но компания WOG Cafe выявила нарушения в условиях тендера и обратилась в суд с иском о признании конкурса недействительным.

Позже Укрзализныця создала рабочую группу, которая должна была выбрать компанию-поставщика услуг питания в скоростных поездах Интерсити +

Недавно "Укрзализныця" отстранила руководство филиала "Украинская железнодорожная скоростная компания" и перезапустить отбор поставщика питания для скоростных поездов.