Нацбанк определил курс гривни на следующую неделю
Пятница, 19 июня 2020, 19:10
Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 22 июня на уровне 26,72 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,00 гривни (на 19 июня - 30,05 гривни).
Напомним:
19 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,75 гривни за доллар.
19 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,71 - 26,73 гривни за доллар.
Экономическая правда
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