Нацбанк определил курс гривни на следующую неделю

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 22 июня на уровне 26,72 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,00 гривни (на 19 июня - 30,05 гривни).

Напомним:

19 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,75 гривни за доллар.

19 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,71 - 26,73 гривни за доллар.

Экономическая правда