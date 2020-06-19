Закрытие межбанка: гривня удерживает позиции
19 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,71 - 26,73 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,71 - 26,73 гривни;
Евро - 29,99 - 30,02 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,62 - 26,83 гривни. Евро покупают по 29,66 гривни, продают по 30,08 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,73 - 26,78 гривни, евро - 29,83 - 29,93 гривни.
Напомним:
Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 19 июня на уровне 26,76 гривни за доллар.
18 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,75 гривни за доллар.
18 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,78 - 26,80 гривни за доллар.
19 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,73 - 26,75 гривни за доллар.
Экономическая правда
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