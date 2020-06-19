Компания жены нового главы Минэкологии фигурирует в деле НАБУ – "Схемы"

Роман Абрамовский

Компания "Киевгидромонтаж", 79% акций которой принадлежит жене нового министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского, фигурирует в деле НАБУ относително злоупотребления властью или служебным положением, при этом сам Абрамовский был членом набсовета компании.

Об этом сообщает программа "Схемы: коррупция в деталях".

Отмечается, что "Киевгидромонтаж" в 2017 году выиграл тендер госпредприятия "Укрводпуть" на ремонт Каневского судоходного шлюза на 20,9 млн гривен - компания должна была заменить ворота этого гидротехнического сооружения на Днепре, через которое проходят судна.

"Деньги фирма получила, но в итоге работы не выполнила, аргументируя это тем, что "Укрводпуть" не предоставил разрешения на выполнение строительных работ.

В свою очередь, "Укрводпуть" уверял, что указанные работы являются "капитальным ремонтом", а не строительством, ссылаясь на вывод ГП "Укргосстройэкспертиза", и пошел в Хозяйственный суд с требованием о взыскании штрафных санкций с "Киевгидромонтажа" за ненадлежащее исполнение договора, однако суд отклонил иск. "Укрводпуть" не cтав подавать апелляцию на это решение.

В то же время в 2019 году "Укрводпуть" объявил новый тендер, в котором победила другая фирма, которая получила 19,5 млн грн на эти же работы, на июнь 2020 года запланировано открытие Каневского судоходного шлюза, который был заблокирован более 2 лет.

"Схемы" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что из-за убытков, вероятно, нанесенных государству, НАБУ в январе 2020 года начало уголовное производство, в рамках которого исследует действия должностных лиц ГП ВШ "Укрводgenm" и "Киевгидромонтаж".

На запрос "Схем" в НАБУ подтвердили, что такое уголовное дело существует.

"Детективы Национального бюро осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве №52020000000000054 от 21.01.2020 по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины. В настоящее время в указанном производстве одноve лицу уведомление о подозрении ни совершалось", - заявили в пресс-службе НАБУ.

"Относительно уголовного производства я, можно сказать, впервые слышу. Мы не смогли выполнить работы, так как заказчик не получил разрешение на начало выполнения строительных работ. Оборудование было изготовлено, но к монтажу приступить не смогли", - заявил в комментарии "Схемам" генеральный директор "Киевгидромонтаж" Константин Гелюта.

"Уверен в том, что оборудование, которое я поставил, было качественным. На сегодняшний день я не получил ни одного аргумента, ни одной претензии от заказчика относительно того, что продукция не соответствует нормам", - добавил он.

В то же время в "Укрводпути" ответили, что планируют создать комиссию, которая проверит качество поставляемого компанией "Киевгидромонтаж" оборудования.

"Сейчас на базе предприятия планируется создать комиссию, в полномочия которой, в частности, но не исключительно, будет относиться проведения проверки выполненных работ и по результатам такой проверки - составление акта инспекторского осмотра, согласно которому можно будет сформулировать выводы о качестве оборудования поставленного компанией "Киевгидромонтаж", - заявили в госкомпании.

"О причинах, почему "Укрводпуть" не подал апелляционную жалобу на решение суда, на предприятии посоветовали обратиться к бывшему руководству.

Также предприятию известно об уголовном производстве, открытым НАБУ, однако никаких деталей в ГП "Укрводпуть" не сообщили, ссылаясь на тайну следствия", - пишут журналисты.

Сам Абрамовский в комментарии "Схемам" заявил, что ему ничего не известно об уголовном производстве НАБУ по компании его жены.

"Ничего не известно (об этом уголовном производстве - ред.). Может и есть, может нет. Я этого не знаю. Я не занимался и не занимаюсь оперативной деятельностью этого предприятия.

Возможно, может и есть какая-то некачественная поставка. Если есть решение суда, что она некачественная, то это известно, если нет - то это оценочное суждение одного из контрагентов", - подчеркнул новый министр.

При этом, по данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины, 79% акций компании "Киевгидромонтаж" принадлежит Светлане Юрченко - жене Романа Абрамовского.

Сам Абрамовский был членом наблюдательного совета компании, но весной 2019 года прекратил свои полномочия.

Напомним:

Верховная Рада на заседании 19 июня назначила Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов.