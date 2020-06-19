Приватизация гостиницы "Дніпро": заинтересовались более 30 претендентов – Фонд госимущества

Фонд госимущества 15 июля проведет приватизационный аукцион по продаже киевской гостиницы "Дніпро", объектом уже заинтересовались более 30 претендентов - это украинские и иностранные компании.

Об этом в колонке для ЭП написал глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

"На фоне других государственных объектов "Дніпро" выглядит не худшим образом - как минимум, он в плюсе. Конечно, этот плюс смехотворный: прибыль составляет 100 тыс грн в год, то есть около 8,3 тыс грн в месяц.

Плюс (точнее, минус) 4,8 млн грн долгов, оставшихся от "эффективного государственного управления". Если вспомнить, что это четырехзвездочный отель в центре европейской столицы, то цифра выглядит некрасиво", - подчеркнул Сенниченко.

Также он назвал ключевые постприватизационные условия для потенциальных инвесторов:

сохранение отеля не менее, чем на сто номеров, уровня не менее четырех звезд и коллектива без уменьшения зарплаты минимум в течение полугода;

погашение дебиторской задолженности, в том числе по зарплате, не позднее, чем за пол года с даты перехода права собственности;

сохранение в названии слова "Дніпро" (Dnipro).

"Больше всего вопросов возникает в последнем параметре. Мы настаиваем на сохранении исторического названия, поскольку за почти 60 лет здание стало одним из символов Киева и лишить его киевлян было бы неправильно. В конце концов, мы продаем непрофильный государственный актив, но не историческую память.

Будущего владельца и оператора это условие ни в чем не ограничивает. В названии могут быть объединены бренд международного гостиничного оператора и слово Dnipro. Такая локализация является обычной международной практикой", - пояснили в Фонде госимущества.

"Стартовая цена "Дніпра" составляет 80 млн грн, но она очень условна. По закону о приватизации, это просто стартовая стоимость акций, продаваемых государством.

Я уверен, что уже первый шаг аукциона повысит стоимость в разы, а на финише мы легко преодолеем отметку 0,5 млрд грн. Сверхважно создать реальный аукцион и соревнования инвесторов - раскрыть абсолютно всю информацию об объекте приватизации и обеспечить равные условия аукциона для всех", - добавил Сенниченко.

Читайте подробнее в колонке: Гостиница "Дніпро": как проходит приватизация

Напомним:

Фонд государственного имущества выставил отель "Дніпро" на аукцион, проведение которого планируется 15 июля, стартовая цена - 80,9 миллиона гривен.

Экономическая правда