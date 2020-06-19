МАУ установила в "Борисполе" лабораторию для тестирования на Covid-19
Авиакомпания МАУ установила в аэропорту "Борисполь" первую лабораторию, которая делает ПЦР тесты и тесты на антитела, ее будут использовать для экипажей МАУ. Также лаборатория сможет обеспечить потребности отлетающих или прилетающих пассажиров, если соответствующей справки потребует страна прилета.
Об этом сообщает в Facebook президент компании Евгений Дыхне.
Лаборатория будет показывать результаты ПЦР теста через 3 часа, при этом возможно одновременное загрузки 96 образцов.
Также предусматривается опция срочного ПЦР теста одного отдельного образца в течение 40 минут и тестирования крови на антитела.
"Фактически лаборатория сможет обеспечить и потребности отлетающих или прилетающих пассажиров, если соответствующей справки потребует страна прилета. Например, Тунис, с которым скоро будет возобновлено авиасообщение, позволяет свободное пересечение границы с наличием теста ПЦР", - сообщает Дыхне
Також він зауважив, що ціна за тестування ще не сформована, про нею повідомлять додатково.
Напомним:
Авиакомпания МАУ закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа 2020 года.
Экономическая правда
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