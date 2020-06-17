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МАУ отменяет большинство международных рейсов до 1 августа

Среда, 17 июня 2020, 19:16
 

Авиакомпания МАУ закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа 2020 года. 

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании отмечают, что открытие границ происходит не паритетно и большинство стран не подтверждают возможность свободного пересечения границы для граждан Украины. Кроме того, многие страны устанавливают ограничительные меры во время прибытия в страну назначения в виде тестирования на COVID-19 или самоизоляции. 

"При таких условиях трафик обеспечивается теми категориями путешественников, которые имеют трудовые визы или другие документы, которые предусматривают право постоянного пребывания в странах назначения (вид на жительство и т.д.). Для адаптации к новым потребностям рынка пассажирских авиаперевозок МАУ закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа 2020 года.

Таким образом авиакомпания МАУ стремится предотвратить неоправданные ожидания пассажиров и отмену незагруженных рейсов", - объясняют в пресс-службе. 

Сообщается, что в июне авиакомпания продолжит выполнять эвакуационные рейсы и отдельные рейсы из регулярной программы

На этапе восстановления международного авиасообщения на протяжении июня авиакомпания также видит потенциал в регулярных внутренних и международных рейсах и планирует осуществить рейсы по следующим направлениям:

  • 18 июня: Лондон (Хитроу) – Киев (эвакуационный)
  • 19 июня: Киев – Херсон, Киев - Одесса
  • 20 июня: Киев – Бангкок
  • 21 июня: Бангкок – Киев (эвакуационный), Херсон – Киев, Одесса – Киев, Киев – Стамбул - Киев
  • 22 июня: Киев – Нью Йорк - Киев (эвакуационный)
  • 23 июня: Киев – Амстердам - Киев
  • 24 июня: Киев – Майами, Киев – Париж
  • 25 июня: Майами – Киев (эвакуационный),
  • 26 июня: Киев – Стамбул – Киев, Киев – Афины – Киев, Киев – Одесса, Киев – Львов, Киев - Херсон
  • 28 июня: Киев – Стамбул – Киев, Дубай – Киев
  • 29 июня: Киев – Тель-Авив – Киев, Херсон – Киев, Одесса – Киев, Львов – Киев
  • 30 июня: Киев – Амстердам – Киев

Отмечается, что решающим фактором при дальнейшем планировании рейсов МАУ будет, прежде всего, экономическая целесообразность запуска каждого отдельного направления, а также - перспективы дальнейшей либерализации режима пересечения границы для украинцев.

Первоначально авиакомпания будет ориентироваться на открытие рейсов и направлений с мощным туристическим и экономическим потенциалом.

Экономическая правда

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АэроСвит

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