МАУ отменяет большинство международных рейсов до 1 августа

Авиакомпания МАУ закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании отмечают, что открытие границ происходит не паритетно и большинство стран не подтверждают возможность свободного пересечения границы для граждан Украины. Кроме того, многие страны устанавливают ограничительные меры во время прибытия в страну назначения в виде тестирования на COVID-19 или самоизоляции.

"При таких условиях трафик обеспечивается теми категориями путешественников, которые имеют трудовые визы или другие документы, которые предусматривают право постоянного пребывания в странах назначения (вид на жительство и т.д.). Для адаптации к новым потребностям рынка пассажирских авиаперевозок МАУ закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа 2020 года.

Таким образом авиакомпания МАУ стремится предотвратить неоправданные ожидания пассажиров и отмену незагруженных рейсов", - объясняют в пресс-службе.

Сообщается, что в июне авиакомпания продолжит выполнять эвакуационные рейсы и отдельные рейсы из регулярной программы

На этапе восстановления международного авиасообщения на протяжении июня авиакомпания также видит потенциал в регулярных внутренних и международных рейсах и планирует осуществить рейсы по следующим направлениям:

18 июня: Лондон (Хитроу) – Киев (эвакуационный)

19 июня: Киев – Херсон, Киев - Одесса

20 июня: Киев – Бангкок

21 июня: Бангкок – Киев (эвакуационный), Херсон – Киев, Одесса – Киев, Киев – Стамбул - Киев

22 июня: Киев – Нью Йорк - Киев (эвакуационный)

23 июня: Киев – Амстердам - Киев

24 июня: Киев – Майами, Киев – Париж

25 июня: Майами – Киев (эвакуационный),

26 июня: Киев – Стамбул – Киев, Киев – Афины – Киев, Киев – Одесса, Киев – Львов, Киев - Херсон

28 июня: Киев – Стамбул – Киев, Дубай – Киев

29 июня: Киев – Тель-Авив – Киев, Херсон – Киев, Одесса – Киев, Львов – Киев

30 июня: Киев – Амстердам – Киев

Отмечается, что решающим фактором при дальнейшем планировании рейсов МАУ будет, прежде всего, экономическая целесообразность запуска каждого отдельного направления, а также - перспективы дальнейшей либерализации режима пересечения границы для украинцев.

Первоначально авиакомпания будет ориентироваться на открытие рейсов и направлений с мощным туристическим и экономическим потенциалом.

Экономическая правда