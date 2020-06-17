МАУ отменяет большинство международных рейсов до 1 августа
Авиакомпания МАУ закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В компании отмечают, что открытие границ происходит не паритетно и большинство стран не подтверждают возможность свободного пересечения границы для граждан Украины. Кроме того, многие страны устанавливают ограничительные меры во время прибытия в страну назначения в виде тестирования на COVID-19 или самоизоляции.
"При таких условиях трафик обеспечивается теми категориями путешественников, которые имеют трудовые визы или другие документы, которые предусматривают право постоянного пребывания в странах назначения (вид на жительство и т.д.). Для адаптации к новым потребностям рынка пассажирских авиаперевозок МАУ закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа 2020 года.
Таким образом авиакомпания МАУ стремится предотвратить неоправданные ожидания пассажиров и отмену незагруженных рейсов", - объясняют в пресс-службе.
Сообщается, что в июне авиакомпания продолжит выполнять эвакуационные рейсы и отдельные рейсы из регулярной программы
На этапе восстановления международного авиасообщения на протяжении июня авиакомпания также видит потенциал в регулярных внутренних и международных рейсах и планирует осуществить рейсы по следующим направлениям:
- 18 июня: Лондон (Хитроу) – Киев (эвакуационный)
- 19 июня: Киев – Херсон, Киев - Одесса
- 20 июня: Киев – Бангкок
- 21 июня: Бангкок – Киев (эвакуационный), Херсон – Киев, Одесса – Киев, Киев – Стамбул - Киев
- 22 июня: Киев – Нью Йорк - Киев (эвакуационный)
- 23 июня: Киев – Амстердам - Киев
- 24 июня: Киев – Майами, Киев – Париж
- 25 июня: Майами – Киев (эвакуационный),
- 26 июня: Киев – Стамбул – Киев, Киев – Афины – Киев, Киев – Одесса, Киев – Львов, Киев - Херсон
- 28 июня: Киев – Стамбул – Киев, Дубай – Киев
- 29 июня: Киев – Тель-Авив – Киев, Херсон – Киев, Одесса – Киев, Львов – Киев
- 30 июня: Киев – Амстердам – Киев
Отмечается, что решающим фактором при дальнейшем планировании рейсов МАУ будет, прежде всего, экономическая целесообразность запуска каждого отдельного направления, а также - перспективы дальнейшей либерализации режима пересечения границы для украинцев.
Первоначально авиакомпания будет ориентироваться на открытие рейсов и направлений с мощным туристическим и экономическим потенциалом.
Экономическая правда
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